Leroy Sane Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında yok!

PFDK, Beşiktaş derbisinde yaptığı faul nedeniyle Galatasaraylı Leroy Sane’ye iki maç men cezası verdi. Alman futbolcu Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ile oynanan derbide yaşanan pozisyon nedeniyle Alman futbolcu hakkında kararını açıkladı.

İKİ MAÇ CEZA

PFDK, Leroy Sane'ye "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" gerekçesiyle iki maç men cezası verdi. Kurulun kararı sonrası deneyimli futbolcu ligde iki karşılaşmada görev alamayacak.

İKİ MAÇI KAÇIRACAK

Bu ceza doğrultusunda Leroy Sane, Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı RAMS Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte teknik heyetin bu iki maç için kadro planlamasında değişikliğe gitmesi bekleniyor.

