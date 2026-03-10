CANLI YAYIN
Galatasaray'ın Liverpool'a attığı gole ofsayt engeli

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında 62. dakikada ikinci kez ağları havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen’in filelere gönderdiği top, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

  • Victor Osimhen, Liverpool savunması Ibrahima Konate'nin geri pas hatasından yararlanarak topu ağlara gönderdi.
  • Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol iptal edildi.
  • VAR incelemesi sonrasında sahadaki ofsayt kararı değişmedi.
  • Noa Lang'ın vuruşu savunmadan sekip Konate'ye çarptıktan sonra Osimhen'in önünde kaldı.
  • Barış Alper Yılmaz'ın topa doğru kısa hareketi sonrası koşusunu sürdürmemesi pozisyonun başlangıcını oluşturdu.

Pozisyon Galatasaray'ın savunma arkasına gönderdiği topla başladı. Barış Alper Yılmaz topa doğru kısa bir hareket yaptı ancak devamında koşusunu sürdürmedi. Bu anda Victor Osimhen topa yönelerek Liverpool savunmasında Ibrahima Konate'nin geri pas hatası yapmasına neden oldu. Boşta kalan topta önce Noa Lang vuruşunu gerçekleştirdi. Savunmadan seken top yeniden Konate'ye çarptıktan sonra Osimhen'in önünde kaldı ve Nijeryalı yıldız meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Ancak gol sevinci uzun sürmedi. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı. Devamında VAR incelemesi yapıldı ve sahadaki karar değişmedi. Böylece Galatasaray'ın ikinci golü geçerlilik kazanmadı.

