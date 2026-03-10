Pozisyon Galatasaray'ın savunma arkasına gönderdiği topla başladı. Barış Alper Yılmaz topa doğru kısa bir hareket yaptı ancak devamında koşusunu sürdürmedi. Bu anda Victor Osimhen topa yönelerek Liverpool savunmasında Ibrahima Konate'nin geri pas hatası yapmasına neden oldu. Boşta kalan topta önce Noa Lang vuruşunu gerçekleştirdi. Savunmadan seken top yeniden Konate'ye çarptıktan sonra Osimhen'in önünde kaldı ve Nijeryalı yıldız meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Ancak gol sevinci uzun sürmedi. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı. Devamında VAR incelemesi yapıldı ve sahadaki karar değişmedi. Böylece Galatasaray'ın ikinci golü geçerlilik kazanmadı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmayan pozisyonu 👇 pic.twitter.com/Uss9qXIBwb — TRT Spor (@trtspor) March 10, 2026