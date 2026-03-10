Kritik randevu öncesinde sarı kırmıızlılar, renklerini taşıyan bayrakları sallamakla brilikte Victor Osimhen'in hayatını konu olan bir koreografi sergiledi.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Liverpool ile Rmas Park'da kozlarını paylaştı.

Kuzey kale arasında boydan boya yapılan görsel şölen için yaklaşık 1 aydır hazırlık yapılıyordu.

Yıldız oyuncunun 3 yaşındak kaybettiği annesinin yanı sıra çocukluğunun elinden tutması ve kucağında kızını tuttuğu an resmedildi. Ayrıca "Biz bir aileyiz" mesajına yer verildi.

Osimhen bu görüntülere tanıklık etikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

