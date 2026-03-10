CANLI YAYIN
Victor Osimhen'i ağlatan koreografi! Galatasaray taraftarından duygulandıran görüntü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaştı. Mücadele öncesinde Rams Park tribünlerinde Victor Osimhen ile ilgili hazırlanan koreografi, Nijeryalı yıldızı ağlattı.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Liverpool ile Rmas Park'da kozlarını paylaştı.

Kritik randevu öncesinde sarı kırmıızlılar, renklerini taşıyan bayrakları sallamakla brilikte Victor Osimhen'in hayatını konu olan bir koreografi sergiledi.

Kuzey kale arasında boydan boya yapılan görsel şölen için yaklaşık 1 aydır hazırlık yapılıyordu.

Yıldız oyuncunun 3 yaşındak kaybettiği annesinin yanı sıra çocukluğunun elinden tutması ve kucağında kızını tuttuğu an resmedildi. Ayrıca "Biz bir aileyiz" mesajına yer verildi.

Osimhen bu görüntülere tanıklık etikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

