Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında Galatasaray, Juventus'u ilk maçta 5-2 mağlup ederek son 16 yolunda önemli bir adım attı.

SON 16'DA MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde Liverpool ya da Tottenham Hotspur ile eşleşecek.

GÖZTEPE MAÇI ERTELENEBİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı ertelemesi bekleniyor. Mevcut takvimde maçın tarihi 18 Mart olarak yer alıyor.