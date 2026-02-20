Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’u 5-2 mağlup eden Galatasaray, son 16 için avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde 27. haftadaki Göztepe maçının ertelenmesi bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında Galatasaray, Juventus'u ilk maçta 5-2 mağlup ederek son 16 yolunda önemli bir adım attı.
SON 16'DA MUHTEMEL RAKİPLER
Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde Liverpool ya da Tottenham Hotspur ile eşleşecek.
GÖZTEPE MAÇI ERTELENEBİLİR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı ertelemesi bekleniyor. Mevcut takvimde maçın tarihi 18 Mart olarak yer alıyor.
TFF'DEN DAHA ÖNCE AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce yaptığı duyuruda Avrupa kupalarında son 16 turuna yükselen takımların 27. haftadaki lig maçlarının ileri bir tarihe erteleneceğini açıklamıştı.
RÖVANŞ 25 ŞUBAT'TA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.