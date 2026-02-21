Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray Konya deplasmanında

Okan Buruk ve öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta kaybetmedi. Aslan en son 9 Kasım 2025'te Kocaelispor'a kaybetti.

50. KEZ RAKİPLER Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bu akşam 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın attığı 95 gole, Konya temsilcisi 33 golle karşılık verdi.

OSIMHEN TEDBİREN YOK Galatasaray'da Victor Osimhen, Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında, Osimhen'in sağ dizinde ağrılar olduğu ve tedbir amaçlı Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi. Juventus ile oynanacak rövanş öncesi Nijeryalı futbolcu dinlendirilecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Konyaspor ile karşılaşacak G.Saray'da hazırlıklar tamamlandı. Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Konya'ya giden Galatasaray kafilesini taraftarlar karşıladı.