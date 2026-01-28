Şampiyonlar Ligi'nde Play-off zamanı! Manchester City - Galatasaray: 2-0 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, lig aşamasındaki son maçına İngiltere'de çıktı. Cimbom, Manchester City'e 2-0 yenilerek ilk 16'da yer alma şansını kaybetti. Yoluna Play-off aşamasından devam edecek. İşte yaşananlar...
Galatasaray, Devler Ligi'nde Manchester City'e 2-0 mağlup oldu.
Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Rayan Cherki kaydetti.
Okan Buruk ve öğrencileri, şubat ayında play-off turundan yoluna devam edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sol taraftan Ait Nouri'nin ortasında iyi yükselen Haaland'ın penaltı noktasının sağından uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
11. dakikada Doku'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Haaland, ceza sahası içinde karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada Bernardo'nun pasında topla buluşan O'Reilly'nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
26. dakikada Sallai'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda kaleci Donnarumma iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
29. dakikada sol taraftan Doku'nun pasında Cherki ceza sahası sol çaprazında topla buluşup yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
55. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında yükselen Osimhen'in kafayla vurduğu top kaleci Donnarumma'da kaldı.
62. dakikada Haaland'ın pasıyla ceza alanında hareketlenen Marmoush'un vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.
64. dakikada Sallai'nin indirdiği pasta ceza alanı içinde Osimhen topu kaleye gönderdi. Kaleci Donnarumma'nın çeldiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
65. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cherki'nin pasını Galatasaray savunması uzaklaştırmayınca topla buluşan Ait-Nouri'nin vuruşundan kaleci Uğurcan, ayaklarıyla golü önledi.
90+1. dakikada sol taraftan gelişen Manchester City atağında ceza alanına giren Reijnder'in vuruşunda, kaleci Uğurcan yatarak topu kontrol etti.
İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 maçta 10 puan toplayan Galatasaray, Etihad Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Can Eyüp Karasu, Furkan Koçak ve Wilfried Singo yer aldı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük karşısında sahaya sürdüğü kadroya göre iki değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, o maçta ilk 11'de yer alan Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ü yedeğe çekerken, Mario Lemina ve Leroy Sane'ye ilk 11'de şans verdi.
İKİ YILDIZ ESKİ TAKIMLARINA KARŞI
Galatasaray'ın yıldız isimleri İlkay Gündoğan ile Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı sahaya çıktı. İlkay, Manchester City formasıyla iki farklı dönemde toplam 8 sezon görev yaparken; Sane ise İngiliz ekibinde 4 sezon geçirmişti. Mücadele öncesinde statta anons edilen kadrolar sırasında City taraftarları iki futbolcuyu da alkışladı.
İLKAY'A KAPTANLIK JESTİ
Okan Buruk, Manchester City karşısında kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan'a verdi. Tecrübeli orta saha, İngiliz ekibinde geçirdiği yıllarda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 5 Premier Lig şampiyonluğu dahil olmak üzere birçok kupa kazanmıştı. İlkay, Manchester City kariyerinde 358 resmi maçta 65 gol atmıştı.
SINGO 67 GÜN SONRA KADRODA
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaklaşık 67 gün aranın ardından kadroya dahil edildi. Tendon sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Singo, son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği maçında görev almıştı.
TRİBÜNLERDE GALATASARAY DESTEĞİ
Galatasaray taraftarı, Manchester City deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Türkiye'den ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı taraftar, Etihad Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Gün boyunca şehirde renkli görüntüler oluşturan taraftarların bir bölümü ise ev sahibi tribünlerden Galatasaray'a destek verdi.
LEMINA CEZALI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da Mario Lemina, cezalı duruma düştü. Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada sarı kart gördü. Lemina, bu sarı kartla cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.