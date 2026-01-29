Galatasaray'ın Manchester City maçında provokasyon! Terör destekçileri sahaya daldı

Öyle ki Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veren Galatasaray , lig aşamasındaki son sınavına İngiltere'de çıktı.

Irak'ın kuzeyindeki Barzani yönetimi, uzun süredir Suriye'nin kuzeyini işgal eden ve PKK'nın uzantısı olarak bilinen SDG/YPG yapılanmasıyla kurduğu temaslarla gündemde.

Sarı kırmızılılar, rakibi karşısında 2-0 yenik oynadığı sırada üç kişi tribünden sahaya indi. Terör destekçileri ellerinde, Irak'ın kuzeyinde Barzani yönetiminin kontrolündeki sözde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ait bayrak olduğu görüldü.

Güvenlik güçleri sahaya inen şahısları etkisiz hale getirdi (AFP)

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Ayrıca teröristlerin giydiği kıyafetlerle bir terör destekçisi de yine sahaya atladı. Güvenlik görevlileri şahısları etkisiz hale getirerek saha dışına çıkardı.