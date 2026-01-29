Galatasaray'ın Manchester City maçında provokasyon! Terör destekçileri sahaya daldı
Barzani yönetiminin SDG/YPG’ye sağladığı fiili hamilik, bu kez Avrupa’nın göbeğinde açık terör provokasyonuna dönüştü. Sahaya atlayan iki terör destekçisi maçı provoke etmeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray maçında sahaya inen terör sempatizanları, Barzani kontrolündeki sözde Irak Kürdistanı bayrağını açarak mesaj verdi; skandal güvenlik müdahalesiyle bastırıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Barzani yönetimi, uzun süredir Suriye'nin kuzeyini işgal eden ve PKK'nın uzantısı olarak bilinen SDG/YPG yapılanmasıyla kurduğu temaslarla gündemde.
Terör unsurlarına karşı operasyonları sürerken, Barzani yönetiminin SDG'ye sağladığı "hamilik", Avrupa'daki tribünlerde de terör sempatizanlarına cesaret veriyor.
Öyle ki Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veren Galatasaray, lig aşamasındaki son sınavına İngiltere'de çıktı.
Sarı kırmızılılar, rakibi karşısında 2-0 yenik oynadığı sırada üç kişi tribünden sahaya indi. Terör destekçileri ellerinde, Irak'ın kuzeyinde Barzani yönetiminin kontrolündeki sözde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne ait bayrak olduğu görüldü.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Ayrıca teröristlerin giydiği kıyafetlerle bir terör destekçisi de yine sahaya atladı. Güvenlik görevlileri şahısları etkisiz hale getirerek saha dışına çıkardı.
