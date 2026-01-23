Galatasaray'a bir kanat transferi daha! Anlaşma tamam
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang’ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, LaLiga ekiplerinden Girona’da forma giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla için devreye girdi ve anlaşma sağlamayı başardı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmeye çok yakın.
Sarı kırmızılı ekibin, İspanyol temsilcisi Girona ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Asprilla belirli sayıda maça çıktığı takdirde oyuncunun 23 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
Yaser Asprilla, Girona formasıyla bu sezon toplam 17 resmi maçta görev aldı. Kolombiyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Hızı, dinamizmi ve birden fazla hücum pozisyonunda oynayabilmesiyle dikkat çeken Asprilla'nın güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olarak gösteriliyor.