Galatasaray için Hakan Çalhanoğlu gerçeği! İtayanlar duyurdu
Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray’da transfer gündemi yoğunlaşırken, sarı-kırmızılıların Serie A’da forma giyen yıldız futbolcularla ilgili temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu süreçte adı yeniden sarı kırmızılılar ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan basınından dikkat çeken bir haber geldi. Buna göre görüşme yapılmadığı ifade edildi.
Galatasaray'da ara transfer planlaması kapsamında kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapmak üzere İtalya'ya gittiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Serie A'da forma giyen birçok oyuncu için temaslarda bulunduğu belirtilirken, bu ziyaret sonrası transfer iddiaları gündeme geldi.
HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Galatasaray'ın geçmiş yıllarda da kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeniden gündeme alındığı öne sürüldü. Yönetimin, Milano'da tecrübeli orta saha oyuncusuyla bir görüşme yapacağı yönündeki iddialar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
İTALYAN BASINI GÖRÜŞME OLMADIĞINI YAZDI
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray ile Inter arasında Hakan Çalhanoğlu transferine ilişkin herhangi bir görüşme planlanmadı. Haberde, iki kulüp arasında bu yönde bir temasın bulunmadığı açıkça ifade edildi.
CHIVU'NUN KİLİT İSMİ OLARAK GÖRÜLÜYOR
Aynı haberde, milli futbolcunun Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun kadrosundaki kilit oyunculardan biri olduğu vurgulandı. İtalyan kulübünün, bu nedenle Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünmediği ve transfer görüşmelerine kapalı olduğu aktarıldı.
INTER SATIŞA SICAK BAKMIYOR
İtalyan devinin, orta saha rotasyonunun merkezinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu bırakma niyetinde olmadığı ve bu nedenle Galatasaray'ın da resmi görüşmelere başlama planı yapmadığı kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılıların milli futbolcu transferiyle ilgili iddiaların şimdilik rafa kalktığı ifade ediliyor.
12 GOLDE ADI VAR
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 22 resmi karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, söz konusu maçlarda 8 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Inter ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Kulüp yönetiminin, uzun vadeli planlamasında Hakan Çalhanoğlu'na önemli bir rol biçtiği belirtiliyor.