Galatasaray için Hakan Çalhanoğlu gerçeği! İtayanlar duyurdu

CHIVU'NUN KİLİT İSMİ OLARAK GÖRÜLÜYOR Aynı haberde, milli futbolcunun Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun kadrosundaki kilit oyunculardan biri olduğu vurgulandı. İtalyan kulübünün, bu nedenle Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünmediği ve transfer görüşmelerine kapalı olduğu aktarıldı.

INTER SATIŞA SICAK BAKMIYOR İtalyan devinin, orta saha rotasyonunun merkezinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu bırakma niyetinde olmadığı ve bu nedenle Galatasaray'ın da resmi görüşmelere başlama planı yapmadığı kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılıların milli futbolcu transferiyle ilgili iddiaların şimdilik rafa kalktığı ifade ediliyor.