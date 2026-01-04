Galatasaray'ın planları altüst oldu! Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

Galatasaray 'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak sonuç alamadığı Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında yeniden hamle yapabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak İtalya'dan gelen haberler, bu ihtimalin kısa vadede gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

Hakan Çalhanoğlu (AA)

INTER AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

İtalyan basınına göre Inter, orta saha rotasyonunu ve takım içi dengeleri göz önünde bulundurarak Hakan Çalhanoğlu'nu sezon ortasında bırakmayı düşünmüyor. Juventus ve Fenerbahçe ile adı anılan Davide Frattesi'nin olası ayrılığına rağmen, milli futbolcunun takımın merkezindeki rolü korunuyor.