Galatasaray'ın planları altüst oldu! Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı
Galatasaray’ın yeniden gündemine aldığı Hakan Çalhanoğlu için Inter net tavrını ortaya koydu. İtalyan devi, sezon ortasında ayrılığa kapıları kapatırken milli yıldız için sözleşme uzatma planını devreye soktu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak sonuç alamadığı Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında yeniden hamle yapabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak İtalya'dan gelen haberler, bu ihtimalin kısa vadede gerçekleşmesini zorlaştırıyor.
INTER AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR
İtalyan basınına göre Inter, orta saha rotasyonunu ve takım içi dengeleri göz önünde bulundurarak Hakan Çalhanoğlu'nu sezon ortasında bırakmayı düşünmüyor. Juventus ve Fenerbahçe ile adı anılan Davide Frattesi'nin olası ayrılığına rağmen, milli futbolcunun takımın merkezindeki rolü korunuyor.
SÖZLEŞME PLANI DEVREDE
Corriere dello Sport'un haberine göre, son aylarda performansını yukarı çeken Hakan için Inter yönetimi sözleşme uzatma sürecini başlatmaya hazırlanıyor. 2027 yılında sona erecek kontratın uzatılması adına tarafların kısa süre içinde masaya oturması bekleniyor.
AYRILIK SADECE YAZ SENARYOSU
Haberde, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması halinde sezon sonunda ayrılık ihtimalinin gündeme gelebileceği, ancak Inter'in bu senaryoda da oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemediği vurgulandı. Uygun bir teklif gelmesi durumunda yaz aylarında satış seçeneği masaya konulabilir.
PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Bu sezon Inter formasıyla 19 resmi maçta 7 gol ve 3 asist üreten Hakan Çalhanoğlu, takımın hücum ve oyun kurulumunda en kritik isimlerden biri olmayı sürdürüyor.