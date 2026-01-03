Davide Frattesi düellosu! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da istiyor

Davide Frattesi (EPA) OKAN BURUK'UN PROFİLİNE UYUYOR İtalyan futbol kamuoyunda Frattesi için yapılan yorumlarda, "tam anlamıyla Okan Buruk'un aradığı orta saha tipi" değerlendirmesi öne çıktı. Hem hücum hem savunma yönü güçlü olan, ceza sahasına koşularıyla fark yaratan yıldız futbolcunun Galatasaray'ın oyun yapısına uyum sağlayabileceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların bu nedenle transferde ısrarcı bir tutum sergilemesi bekleniyor.

Davide Frattesi (REUTERS) BONSERVİS VE SÖZLEŞME DETAYI Davide Frattesi'nin güncel piyasa değeri 28 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Inter ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam eden yıldız futbolcu, bonservisi yüksek olmasına rağmen Galatasaray cephesinde ulaşılabilir bir hedef olarak değerlendiriliyor. Kulüp kaynaklarına göre sarı-kırmızılı yönetimin, Inter'in talep edeceği rakamlar için mali planlamasını yaptığı ifade ediliyor.

Davide Frattesi (EPA) SKOR KATKISI YÜKSEK İtalya Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden biri haline gelen Frattesi, milli formayla çıktığı 33 maçta 8 gol kaydetti. Orta sahadan skora katkı sağlayabilmesi, yıldız futbolcunun transfer piyasasında bu kadar ilgi görmesinin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Galatasaray'ın bu hamlesi, ara transfer döneminde rekabeti daha da kızıştırırken, sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Davide Frattesi (AFP) DAVIDE FRATTESI KİMDİR? Doğum tarihi ve yeri: 22 Eylül 1999, Roma,

Mevki: Merkez Orta Saha

Kulüp: Inter Milan (Serie A)

Forma numarası: 16

Uyruk: İtalya Davide Frattesi, 22 Eylül 1999 doğumlu İtalyan orta saha oyuncusudur. Sahadaki oyunu okuma becerisi ve hem hücum hem de savunma yönündeki katkısıyla modern futbolun aranan profillerinden biri haline gelmiştir. Teknik kapasitesi, top kontrolü ve dinamik oyun anlayışıyla hem Serie A'da üst düzey performans ortaya koymuş hem de milli takım seviyesinde adından söz ettirmiş bir isimdir.