Davide Frattesi düellosu! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da istiyor
Süper Lig'in zirvesinde oturan Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Davide Frattesi için devreye girdi. İtalyan medyasının haberine göre Cimbom, Okan Buruk'un istediği orta saha profiline tam uyan yıldız futbolcunun takıma katılma konusunda sarı lacivertlilerden daha önde gözüküyor. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer piyasasında dengeleri değiştirebilecek bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin de radarında bulunan yıldız bir isim için bir anda devreye girerek dikkatleri üzerine çekti.
İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, orta saha hattı için rotasını Serie A'ya çevirdi. Çizme'de yayın yapan birçok spor gazetesi, sarı-kırmızılı kulübün Inter forması giyen Davide Frattesi ile yakından ilgilendiğini yazdı. Haberde, oyuncu için başka bir Süper Lig devinin de süreci takip ettiği ancak Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmaya daha yakın olduğu vurgulandı.
TRANSFERDE FIRSAT DOĞDU
26 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun adı uzun süredir Juventus ile anılıyordu. Devre arasında iki İtalyan devi arasında bir transfer hamlesi yapılacağı konuşulurken, taraflar arasındaki görüşmelerin istenen seviyeye ulaşmadığı aktarıldı. Bu gelişmenin ardından Frattesi için alternatif senaryolar gündeme geldi. Galatasaray'ın, oyuncunun temsilcileri aracılığıyla iletilen bu durumu yakından takip ettiği ve süreci fırsata çevirmek istediği ifade ediliyor.
OKAN BURUK'UN PROFİLİNE UYUYOR
İtalyan futbol kamuoyunda Frattesi için yapılan yorumlarda, "tam anlamıyla Okan Buruk'un aradığı orta saha tipi" değerlendirmesi öne çıktı. Hem hücum hem savunma yönü güçlü olan, ceza sahasına koşularıyla fark yaratan yıldız futbolcunun Galatasaray'ın oyun yapısına uyum sağlayabileceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların bu nedenle transferde ısrarcı bir tutum sergilemesi bekleniyor.
BONSERVİS VE SÖZLEŞME DETAYI
Davide Frattesi'nin güncel piyasa değeri 28 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Inter ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam eden yıldız futbolcu, bonservisi yüksek olmasına rağmen Galatasaray cephesinde ulaşılabilir bir hedef olarak değerlendiriliyor. Kulüp kaynaklarına göre sarı-kırmızılı yönetimin, Inter'in talep edeceği rakamlar için mali planlamasını yaptığı ifade ediliyor.
SKOR KATKISI YÜKSEK
İtalya Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden biri haline gelen Frattesi, milli formayla çıktığı 33 maçta 8 gol kaydetti. Orta sahadan skora katkı sağlayabilmesi, yıldız futbolcunun transfer piyasasında bu kadar ilgi görmesinin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.
Galatasaray'ın bu hamlesi, ara transfer döneminde rekabeti daha da kızıştırırken, sürecin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
DAVIDE FRATTESI KİMDİR?
Doğum tarihi ve yeri: 22 Eylül 1999, Roma,
Mevki: Merkez Orta Saha
Kulüp: Inter Milan (Serie A)
Forma numarası: 16
Uyruk: İtalya
Davide Frattesi, 22 Eylül 1999 doğumlu İtalyan orta saha oyuncusudur. Sahadaki oyunu okuma becerisi ve hem hücum hem de savunma yönündeki katkısıyla modern futbolun aranan profillerinden biri haline gelmiştir. Teknik kapasitesi, top kontrolü ve dinamik oyun anlayışıyla hem Serie A'da üst düzey performans ortaya koymuş hem de milli takım seviyesinde adından söz ettirmiş bir isimdir.
ROMA'DA İLK ADIM
Futbola doğduğu şehir Roma'da başlayan Frattesi, orta saha oyuncusu olarak erken yaşlardan itibaren dikkat çekti. Altyapıdan profesyonel seviyeye geçiş sürecinde gösterdiği gelişim, onu İtalya'nın üst düzey kulüplerinin radarına soktu. Zamanla Serie A'da düzenli forma giymeye başlayan oyuncu, yer aldığı takımlarda orta sahanın bel kemiğini oluşturdu.
INTER'E UZANAN YOL
Roma'nın ardından Sassuolo, AScoli, Empol ve Monza formaları giyen Frattesi, 2024-2025 sezonunda 31.4 milyon Euro karşılığında Inter'e transfer oldu. Milano temsilcisindeki ilk senesinde 47 karşılaşmaya çıktı. 7 gol atıp 2 de asist yaptı. Bu sezon ise 14 maçta görev yaptı.