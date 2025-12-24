PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a 15 milyon dolar'lık gelir

Galatasaray Yönetimi, Ocak ayında 198 locasını 2 yıllık satışa sunmayı ve buradan 14-15 milyon Dolar'ın üzerinde bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a 15 milyon dolar'lık gelir
Galatasaray, sportif başarılarını mali kazanca dönüştürmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Ocak 2026 itibarıyla RAMS Park'taki 198 locasınıiki yıllık süreyle satışa sunacak ve buradan 14–15 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevcut loca sahiplerinin neredeyse tamamı sözleşmelerini uzatma niyetinde. Bunun yanı sıra hali hazırda locası bulunmayan çok sayıda başvuru sahibi de sıraya girmiş durumda.



Locaya olan yoğun talep, satış sürecinin kısa sürede tamamlanmasını beklenen hale getiriyor. Galatasaray yönetimi, Ocak 2026 itibarıyla kasaya girecek bu önemli gelirle birlikte mali anlamda ciddi bir rahatlama yaşamayı planlıyor.

Son 3 sezonda kazanılan şampiyonlukların yarattığı sportif başarı, loca gelirleriyle doğrudan ekonomik kazanca dönüşmüş olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
Casper
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: İlave süreye ihtiyaç olacak
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
D&R
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı!
Şikayetler peş peşe geldi bakanlık harekete geçti! 81 ilde fenomen öğretmenler mercek altında
TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya
İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...
Asgari ücret artışını fırsata çevirenlere geçit yok! Bakanlık açıkladı: En ağır ceza uygulanacak
Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: 'Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş'
CHP'li İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı
Güllü dosyasında şok ifadeler ortaya çıktı! "Sen öldürdün" mesajı atan Sultan'ın babası konuştu
Barış Alper Yılmaz Göktürk'ten 127 milyonluk ev aldı! Yanına Osimhen'i çağırdı...
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri