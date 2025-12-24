Galatasaray'a 15 milyon dolar'lık gelir





Locaya olan yoğun talep, satış sürecinin kısa sürede tamamlanmasını beklenen hale getiriyor. Galatasaray yönetimi, Ocak 2026 itibarıyla kasaya girecek bu önemli gelirle birlikte mali anlamda ciddi bir rahatlama yaşamayı planlıyor.



Son 3 sezonda kazanılan şampiyonlukların yarattığı sportif başarı, loca gelirleriyle doğrudan ekonomik kazanca dönüşmüş olacak.