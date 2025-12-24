Galatasaray'a Cuesta müjdesi!





KARAR VERİLDİ



Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'yı, beklentilerin karşılanmaması üzerine eylül ayında Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'ya kiralamıştı. Kolombiyalı stoperin Vasco da Gama ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco da Gama, Cuesta ile yola devam etme kararı aldı.



Brezilya basında yer alan haberde, Vasco da Gama'nın, Kolombiyalı savunmacının sözleşmesini 1,5 milyon euro karşılığında 2026 yılı sonuna kadar uzatacağı ifade edildi.