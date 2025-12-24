PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a Cuesta müjdesi!

Vasco da Gama, Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta'nın kiralık sözleşmesini uzatmak istiyor. Brezilya basında yer alan haberde, Vasco da Gama'nın, Kolombiyalı savunmacının sözleşmesini 1,5 milyon euro karşılığında 2026 yılı sonuna kadar uzatacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a Cuesta müjdesi!
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen isimlerden biri de Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta oldu.



KARAR VERİLDİ

Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Genk'ten 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'yı, beklentilerin karşılanmaması üzerine eylül ayında Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'ya kiralamıştı. Kolombiyalı stoperin Vasco da Gama ile olan kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco da Gama, Cuesta ile yola devam etme kararı aldı.

Brezilya basında yer alan haberde, Vasco da Gama'nın, Kolombiyalı savunmacının sözleşmesini 1,5 milyon euro karşılığında 2026 yılı sonuna kadar uzatacağı ifade edildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
Casper
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
D&R
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Şikayetler peş peşe geldi bakanlık harekete geçti! 81 ilde fenomen öğretmenler mercek altında
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı!
TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...
Asgari ücret artışını fırsata çevirenlere geçit yok! Bakanlık açıkladı: En ağır ceza uygulanacak
Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: 'Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş'
CHP'li İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı
Güllü dosyasında şok ifadeler ortaya çıktı! "Sen öldürdün" mesajı atan Sultan'ın babası konuştu
Barış Alper Yılmaz Göktürk'ten 127 milyonluk ev aldı! Yanına Osimhen'i çağırdı...
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
"Türkiye hazır" vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü