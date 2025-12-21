Uğurcan Çakır sahalara dönüyor

Sakatlığının son durumuyla ilgili yöneltilen soruya Uğurcan Çakır, "İyi, çok şükür atlattık" cevabını verdi.

Milli file bekçisinin, 5 Ocak'ta Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmada sahada olması bekleniyor. Galatasaray teknik heyeti, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.