Uğurcan Çakır sahalara dönüyor

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Monaco maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Milli kaleci, Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanan iç saha karşılaşmasını tribünden takip etti. Mücadelenin ardından stadyumdan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak sakatlığı hakkında bilgi verdi.

Sakatlığının son durumuyla ilgili yöneltilen soruya Uğurcan Çakır, "İyi, çok şükür atlattık" cevabını verdi.

Milli file bekçisinin, 5 Ocak'ta Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmada sahada olması bekleniyor. Galatasaray teknik heyeti, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

