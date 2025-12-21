Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Her bölgeye hazırlık yapıyoruz"

Okan Buruk (AA)

TRANSFER AÇIKLAMASI

Okan Buruk mutlaka transfer yapacaklarını söyleyerek; "Her bölgeye hazırlık yapıyoruz oyuncularımızla ilgili. Bir yandan çok iyi oyunculara sahibiz ama yaşadığımız sakatlıklar psikolojik olarak çok zorluklar yaşadık. Kadromuza katkı sağlayacak oyuncular düşünüyoruz. Stoper, orta saha ve hücuma yönelik transferler düşünüyoruz. Ayrılacak oyuncular var. Yabancı oyuncu alma şansımız var. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maça yeni transferleri çıkaramıyoruz. Elimizdeki oyuncuları korumamız lazım. Başkanımız, Abdullah Bey ile devamlı toplantıları yapıyoruz. Bize katkı yapacak oyuncuları kadromuza katacağız. Bu süreç biraz zor geçiyor ama istekliyiz." diye konuştu.