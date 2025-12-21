PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Her bölgeye hazırlık yapıyoruz"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçta Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Cimbom, Fenerbahçe'den tahtı geri aldı. Karşılaşmanın ardından konuşan sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Her bölgeye hazırlık yapıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 42 yaparak liderliğini sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

TRANSFER AÇIKLAMASI

Okan Buruk mutlaka transfer yapacaklarını söyleyerek; "Her bölgeye hazırlık yapıyoruz oyuncularımızla ilgili. Bir yandan çok iyi oyunculara sahibiz ama yaşadığımız sakatlıklar psikolojik olarak çok zorluklar yaşadık. Kadromuza katkı sağlayacak oyuncular düşünüyoruz. Stoper, orta saha ve hücuma yönelik transferler düşünüyoruz. Ayrılacak oyuncular var. Yabancı oyuncu alma şansımız var. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maça yeni transferleri çıkaramıyoruz. Elimizdeki oyuncuları korumamız lazım. Başkanımız, Abdullah Bey ile devamlı toplantıları yapıyoruz. Bize katkı yapacak oyuncuları kadromuza katacağız. Bu süreç biraz zor geçiyor ama istekliyiz." diye konuştu.

Cimbom tahtını geri aldı! Galatasaray - Kasımpaşa: 3-0 | MAÇ SONUCUCimbom tahtını geri aldı! Galatasaray - Kasımpaşa: 3-0 | MAÇ SONUCU
Cimbom tahtını geri aldı! Galatasaray - Kasımpaşa: 3-0 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’li İBB’de maaş vurgunu patladı! Yandaş kadrolara ödenen maaşlar dudak uçuklattı
Bütçe mesaisinde son gün! TBMM'den kesitler: Dervişoğlu Bahçeli'nin ayağına gitti... Özgür Özel kimlerle tokalaştı?
D&R
Cimbom tahtını geri aldı! Galatasaray - Kasımpaşa: 3-0 | MAÇ SONUCU
GKRY lideri EOKA'nın katliamını övdü! Türklere yapılan zulüm için 'kahramanlık' dedi!
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü dahil 6 şüpheli tutuklandı
Esad dönemi bitti harita değişti: Şara yönetimi haritadan Hatay’ı çıkardı
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 2025’te FETÖ operasyonlarında bin 601 tutuklama!
Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde cinayet gibi kaza: 5 ölü 1 yaralı
TAKVİM'de "millete giderim" demişti! Hasan Ufuk Çakır Mersin'de Özgür Özel ve Ağbaba'ya sert daldı: Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun
Güllü'nün kızı Tuğyan cezavindeki ilk gününü anlattı! Sultan Nur'a sitem Ferdi Aydın'a beddua: Tuğberk için ne dedi?
Hatay’da deprem konutları sahasında Murat Kurum'a dikkat çeken mesaj: "Şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum"
Tutuklu Fatoş Pınar Türker'in çıplak arandığı iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Önce sağanak sonra lapa lapa kar! Atmosfer sistemi değişti: İstanbul'da aralıksız yağışlar başlıyor
Bilal Erdoğan Vav TV'de "vav kuşağı" ile bir araya geldi! Ecdadın mirasıyla geleceğe | Babasının elini öptüğü anı anlattı
Galatasaray'a Süper Lig'den 2 transfer! Golcü de bulundu
Sadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! "Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir"
Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Kredisi kalmadı"
Oyunculuğu bırakıp şöhrete sırtını döndü! Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i şimdi ne yapıyor?