Eren Elmalı'nın cezası bitti! İlk hedef Trabzonspor maçı

Eren Elmalı'nın aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezası, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte tamamlandı. Böylece oyuncunun yeniden forma giymesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.

SÜPER KUPA'DA KADROYA DÖNEBİLİR

Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynanacak maçtan itibaren teknik heyetin görev vermesi halinde sahalara geri dönebilecek. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Eren Elmalı'yı maç programına göre yeniden kadro planlamasına dahil etmesi bekleniyor.