Galatasaray'da Afrika Kupası krizi!
Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina, Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Okan Buruk'un, iki oyuncunun da kupaya gitmesiyle nasıl bir çözüm bulacağı büyük bir merakla bekleniyor.
Galatasaray'ın iki yıldızı Victor Osimhen ve Mario Lemina, Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Monaco'ya yenilen ve ağır darbe alan sarı-kırmızılılarda, Afrika Uluslar Kupası ile beraber kadrodaki sıkıntıların yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Galatasaray'da özellikle Osimhen'in yokluğunun nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.
OKAN BURUK KARARSIZ
Mauro Icardi'nin eski günlerini aratması nedeniyle sıkıntılı olan Okan Buruk'un, Osimhen'in yokluğunda fiziksel olarak iyi durumda olmayan Arjantinli golcüye mi forma vereceği yoksa Barış Alper'i mi en önde kullanacağı konusunda kararsızlık yaşadığı belirtildi.
LEMINA DA GİDİYOR
Osimhen'le beraber Gabon Milli Takımı'na çağrılan Lemina da bir süre forma giyemeyecek.
JAKOBS BELİRSİZ
Öte yandan Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle Fildişili Sahili Milli Takımı'nın turnuva kadrosunda yer almadı.
Senegal ise milli takım kadrosunu cumartesini günü duyuracak. Ismail Jakobs'un durumu da bu duyurunun ardından netlik kazanacak.