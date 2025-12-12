Galatasaray'da Afrika Kupası krizi!

Galatasaray'ın iki yıldızı Victor Osimhen ve Mario Lemina, Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor.



Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Monaco'ya yenilen ve ağır darbe alan sarı-kırmızılılarda, Afrika Uluslar Kupası ile beraber kadrodaki sıkıntıların yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Galatasaray'da özellikle Osimhen'in yokluğunun nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.



OKAN BURUK KARARSIZ



Mauro Icardi'nin eski günlerini aratması nedeniyle sıkıntılı olan Okan Buruk'un, Osimhen'in yokluğunda fiziksel olarak iyi durumda olmayan Arjantinli golcüye mi forma vereceği yoksa Barış Alper'i mi en önde kullanacağı konusunda kararsızlık yaşadığı belirtildi.