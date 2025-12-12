PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'yla ilgili ortaya atılan inceleme iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'yla ilgili ortaya atılan inceleme iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Yaptıkları haberlerde futbolcularımızın adını kullanarak, algı manipülasyonu yapan basın yayın organları ve şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Savcılık tarafından yalanlanmış olmasına rağmen, bu tarz haberlerle basın ahlakı ve etiğinden zerre nasibini almamış kurum ve benzerleriyle hukuki mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak; gerçeklerin çarpıtılmasına, futbolcularımızın itibarsızlaştırılmasına ve etik değerlerin İstismar edilmesine asla izin vermeyeceğiz."

