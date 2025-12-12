Aslan evinde galip! Galatasaray MCT Technic - Yukatel Merkezefendi: 98-89 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmada Galatasaray MCT Technic adına James Palmer sergilediği performansla öne çıktı. Amerikalı oyuncu, 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken galibiyette başrolü üstlendi. Sarı-kırmızılılarda McCollum ve Robinson da çift haneli skor katkısıyla dikkat çekti.

MAÇTA DENGE SON ANA KADAR SÜRDÜ

Mücadelenin ilk periyodu Galatasaray'ın 25-22'lik üstünlüğüyle geçildi. Devreye de 50-47 önde giren ev sahibi ekip, üçüncü periyotta rakibinin direncine engel olamadı ve son çeyreğe 70-70 eşitlikle girildi. Final periyodunda daha etkili oynayan Galatasaray MCT Technic, parkeden 9 sayılık farkla galip ayrıldı.

GALATASARAY 7. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Yukatel Merkezefendi ise sezonun 7. yenilgisini yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Yukatel Merkezefendi ise sahasında Türk Telekom'u ağırlayacak.