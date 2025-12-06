Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi!
Galatasaray'da sakatlığı süren Wilfried Singo'nun en az 2 hafta daha takımdan uzak kalması ve Monaco maçını da kaçırması bekleniyor.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasında uzak kalan Wilfried Singo'nun son durumu merak ediliyor.
2 HAFTA DAHA UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Sarı kırmızılıların 24 yaşındaki oyuncusu Wilfried Singo'nun en az 2 hafta daha takımdan uzak kalması bekleniyor.
Ligdeki Samsunspor maçında yer almayan Fildişi Sahilli savunmacı, 9 Aralık Salı günkü Monaco mücadelesini de kaçıracak.
Sarı kırmızılılarda sağlık ekibi Singo'nun durumunu sürekli olarak takip edecek.