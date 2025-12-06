PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi!

Galatasaray'da sakatlığı süren Wilfried Singo'nun en az 2 hafta daha takımdan uzak kalması ve Monaco maçını da kaçırması bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasında uzak kalan Wilfried Singo'nun son durumu merak ediliyor.

2 HAFTA DAHA UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Sarı kırmızılıların 24 yaşındaki oyuncusu Wilfried Singo'nun en az 2 hafta daha takımdan uzak kalması bekleniyor.

Ligdeki Samsunspor maçında yer almayan Fildişi Sahilli savunmacı, 9 Aralık Salı günkü Monaco mücadelesini de kaçıracak.

Sarı kırmızılılarda sağlık ekibi Singo'nun durumunu sürekli olarak takip edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede
Tel Aviv ve Atina’ya soğuk duş! Barrack’ın F-35 açıklamasından sonra başlığı Yunan attı
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? Çaldığı altınların görüntüsü ortaya çıktı... Soygun tarihinin sırrı
Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Hava üssünde UFO teorilerini alevlendiren yangın! 1947 Roswell iddiaları: Uzaylıları mı yaktılar?
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
8 il için kırmızı alarm! Karla karışık fırtına yolda: Çat kapı gelecek
Ekosistem'in ucu İYİ Parti'ye mi uzanacak? "Müsavat Dervişoğlu sussa da Meral Akşener konuşmalı"
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Börekçiye dalan İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Fren tutmadı
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltı listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı... | Sağlık kontrolünden geçirildiler
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
İstanbul Erkek Lisesi’nde "kız" kavgası! Aileler ayakta
Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Yeşilçam’ın ikonu 71 yaşında hala efsane: Gülşen Bubikoğlu deri stiliyle ortalığı salladı