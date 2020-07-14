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    • Galatasaray
    • 14.07.2020 12:21
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    • 14.07.2020 12:21
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    'in Florya'dan yaptığı paylaşım kafa karıştırdı!

    Ajax ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Florya'ya dönen Hollandalı yıldız , yaptığı paylaşımı ile kafa karıştırdı.

    Ryan Babel'in Florya'dan yaptığı paylaşım kafa karıştırdı!
    Ajax ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Florya'da Galatasaray antrenmanlarına çıkmaya başlayan Hollandalı yıldız , Instagram paylaşımı ile kafaları karıştırdı.

    hesabına sarı-kırmızılı takımdaki eski bir idman fotoğrafını koyarak "Negatif olsan da pozitif kalmaya çalış" paylaşımında bulunduğu görüldü.

    Teknik direktör 'in Hollandalı futbolcunun Galatasaray'daki geleceği ile ilgili kararı kısa zamanda vermesi bekleniyor.

    Haberler Galatasaray Ryan Babel'in Florya'dan yaptığı paylaşım kafa karıştırdı!
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