Ryan Babel'in Florya'dan yaptığı paylaşım kafa karıştırdı!

Ajax ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Florya'da Galatasaray antrenmanlarına çıkmaya başlayan Hollandalı yıldız Ryan Babel, Instagram paylaşımı ile kafaları karıştırdı.
Sosyal medya hesabına sarı-kırmızılı takımdaki eski bir idman fotoğrafını koyarak "Negatif olsan da pozitif kalmaya çalış" paylaşımında bulunduğu görüldü.
Sosyal medya hesabına sarı-kırmızılı takımdaki eski bir idman fotoğrafını koyarak "Negatif olsan da pozitif kalmaya çalış" paylaşımında bulunduğu görüldü.
Teknik direktör Fatih Terim'in Hollandalı futbolcunun Galatasaray'daki geleceği ile ilgili kararı kısa zamanda vermesi bekleniyor.