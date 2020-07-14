Galatasaray'da dev operasyon! 10 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da yaşanan başarısızlığın faturası sezon sonunda kesilecek. Ligde galibiyete hasret kalan ve tam 8 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim büyük bir revizyon yapacak. 1-0 kaybedilen Ankaragücü karşılaşması sonrası, "Belki de yeniden onarmak için tamir etmek için Rabbim, bize mesaj veriyor" diyerek kadroda değişim yapacağının sinyallerini veren tecrübeli çalıştırıcı, radikal kararlar aldı. G.Saray'da sezon bitimiyle birlikte en az 10 futbolcu ile yollar ayrılacak.

3'ÜNÜN MALİYETİ 15 MİLYON EURO

Hürriyet'in haberine göre önce Şampiyonlar Ligi, sonrasında Avrupa Ligi biletinin kaçması nedeniyle maliyeti yüksek olan yıldızlara birer birer veda edilecek. Sarı kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 15 milyon Euro'nun üzerinde olan Falcao, Belhanda ve Feghouli'ye teşekkür edilerek 3 isim için gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek. Belhanda'nın 4-5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan kulüplerine transferine kesin gözle bakılırken, Falcao ve Feghouli ile de yola devam edilmeyecek.