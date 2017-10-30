 ;
Yol Durumu
  1. Trabzon’u boş geçmem
  2. Aslan’ı o savunma kurtardı

taraftarından haklı isyan

’a geldiği günden beri büyük maç kazanamayan Tudor, Trabzonspor önünde de sınıfta kaldı... 62. dakikada skor 1-0’ken 9 gollü Gomis’i çıkarıp, golü bulunmayan Eren’i alan Hırvat teknik adam taraftarları isyan ettirdi.

Galatasaray taraftarından haklı isyan
G.Saray taraftarı Igor Tudor'un dünkü yönetimi sonrası adeta çıldırdı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takımın en büyük gücü olan Gomis'in oyundan alınıp Eren Derdiyok'un sahaya sürülmesi sonrası Tudor'a büyük tepki gösterdi. taraftarı, 9 gollü Gomis'in çıkıp hiç golü olmayan Eren'in oyuna alınmasına isyan etti.

Korkak bir futbol oynattı
Taraftarlar, Tudor'un Trabzon'da hücum futbolunu tercih etmemesi nedeniyle öfkeliydi. Sosyal medyada, "Tudor takımı Trabzon'da korkak oynattı. Bu hocayla asla ileri gidemeyiz" yorumları yapıldı. Galatasaray bir ilki başardı!

Galatasaray bir ilki başardı!
G.Saray taraftarı, özellikle ilk yarıdaki futbolu eleştirdi. G.Saray 2014/15 sezonunun başından bu yana ligde ilk kez bir maçın ilk yarısını şut atamadan tamamladı. Cimbom ikinci yarıda da vasatı aşamadı. 5 derbide sadece 1 golü var

5 derbide sadece 1 golü var
Cimbom'da Hırvat teknik adam Igor Tudor'un büyük maçlardaki performansı da düşündürücü. Hırvat teknik adam, 5. derbi maça çıktı ama bu maçlarda galibiyet alamadı. Tudor'un takımı 5 maçta 1 gol attı.
Etiketler: , ,
  • 30 Ekim 2017, Pazartesi 08:30
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)
misafir misafir

galatasaray trabzonspor karşısında süper lig takımı gibi değil türkiye 2nci lig takımı gibi oynuyordu bu kadar kendine güvenmeyen korkak bir takım görmedim vallahi bu galatasaray bu oyunla ligde şampiyon olamaz gelen geçenin 6 tane 4 tane attığı trabzona böyle yeniliyorsan gidin halı sahada oynayın kondisyonunuz ancak ona yeter.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 17:31
Kareas Kareas

Hep söyledim yine söylüyorum 'Baskan bu adamdan bir cacik bile olmaz vakit varken kov sunu'Bu oyuncularla hangi Anadolu takimina boyun egebilirsin,bu oyuncularin basina ben bile gelsem bu durumda olurdum.Oyuncuda keramet tudorda degil.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 12:36
sevdam tr sevdam tr

bu takimi anlamiyorum trabzon ve fener oldumu hic bir bok yapamiyor boyle takim olmaz hersene fener ve trabzona 12 puan veriyor bir hocaya okutun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 11:55
Bankacı Bankacı

Lig heyecanın bitmesine asla müsade etmezler Yayıncı Kuruluş a iade edilecek dekoterler zarar çok büyük olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 10:47
simit simit

kardeşim tff başkan ve yayıncı kuruluş sanki oturup anlaşmış aman tudor hocam sen el frenini çek takımı yavaşlat lig sonu şampiyon yapalım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.10.2017 09:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Galatasaray Haberleri Tüm galatasaray haberleri
Tüm Galatasaray Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar