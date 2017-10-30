Galatasaray taraftarından haklı isyan

Galatasaray’a geldiği günden beri büyük maç kazanamayan Tudor, Trabzonspor önünde de sınıfta kaldı... 62. dakikada skor 1-0’ken 9 gollü Gomis’i çıkarıp, golü bulunmayan Eren’i alan Hırvat teknik adam taraftarları isyan ettirdi.
G.Saraytaraftarı Igor Tudor'un dünkü yönetimi sonrası adeta çıldırdı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takımın en büyük gücü olan Gomis'in oyundan alınıp Eren Derdiyok'un sahaya sürülmesi sonrası Tudor'a büyük tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı, 9 gollü Gomis'in çıkıp hiç golü olmayan Eren'in oyuna alınmasına isyan etti.
Korkak bir futbol oynattı
Taraftarlar, Tudor'un Trabzon'dahücum futbolunu tercihetmemesi nedeniyleöfkeliydi. Sosyal medyada,"Tudor takımıTrabzon'da korkak oynattı.Bu hocayla aslaileri gidemeyiz" yorumlarıyapıldı.Galatasaray bir ilki başardı!
Galatasaray bir ilki başardı!
G.Saraytaraftarı,özellikle ilk yarıdakifutbolu eleştirdi.G.Saray 2014/15 sezonununbaşından buyana ligde ilk kez birmaçın ilk yarısını şutatamadan tamamladı.Cimbom ikinci yarıdada vasatı aşamadı.5 derbide sadece 1 golü var
5 derbide sadece 1 golü var
Cimbom'da Hırvatteknik adam IgorTudor'un büyük maçlardakiperformansı dadüşündürücü. Hırvatteknik adam, 5. derbimaça çıktı ama bumaçlarda galibiyet alamadı.Tudor'un takımı5 maçta 1 gol attı.
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galatasaray trabzonspor karşısında süper lig takımı gibi değil türkiye 2nci lig takımı gibi oynuyordu bu kadar kendine güvenmeyen korkak bir takım görmedim vallahi bu galatasaray bu oyunla ligde şampiyon olamaz gelen geçenin 6 tane 4 tane attığı trabzona böyle yeniliyorsan gidin halı sahada oynayın kondisyonunuz ancak ona yeter.
Hep söyledim yine söylüyorum 'Baskan bu adamdan bir cacik bile olmaz vakit varken kov sunu'Bu oyuncularla hangi Anadolu takimina boyun egebilirsin,bu oyuncularin basina ben bile gelsem bu durumda olurdum.Oyuncuda keramet tudorda degil.
bu takimi anlamiyorum trabzon ve fener oldumu hic bir bok yapamiyor boyle takim olmaz hersene fener ve trabzona 12 puan veriyor bir hocaya okutun
Lig heyecanın bitmesine asla müsade etmezler Yayıncı Kuruluş a iade edilecek dekoterler zarar çok büyük olur
kardeşim tff başkan ve yayıncı kuruluş sanki oturup anlaşmış aman tudor hocam sen el frenini çek takımı yavaşlat lig sonu şampiyon yapalım.
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