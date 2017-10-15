Taraftarın ne söylediğini kimse anlamadı!

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkan ilk takım oldu...



Gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisini düşürerek sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci'yi İstanbul'da bırakan teknik direktör İgor Tudor, kart sınırındaki Serdar Aziz'i de Konya deplasmanında riske etmedi ve tamamı yabancılardan oluşan ilk 11 ile sahaya ile çıktı.



Bu durum özellikle sosyal medyada sarıkırmızılı futbolseverlerin tepkisini çekerken, Konya'da da ilginç görüntüler oluştu. Tribünde yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, seremoni sonrasında maç başlamadan önce takımlarını yanına çağırdı. Sarı-kırmızı tribünler uzun süre bağırsa da 11 yabancının hiçbiri "Cimbom buraya" tezahüratını anlamadı ve Galatasaray dil sorunu nedeniyle takım olarak taraftarlarını selamlamaya gitmedi.





32. dakikada Rodrigues sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalınca, yerine giren Selçuk İnan, takımın sahadaki tek yerli oyuncusu oldu.