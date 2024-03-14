Sahurda tok tutan besinler - SAHURDA SUSATMAYAN YİYECEKLER: Sahurda ne yenir?

SAHURDA SUSATMAYAN YİYECEKLER: Sahur, oruç süresince enerjiyi korumak ve gün boyunca tokluk hissini sürdürmek için kritik bir öğün olarak öne çıkar. Bu özel vakitte tüketilen gıdaların hem uzun süreli tokluk sağlaması hem de aşırı susuzluk hissi yaratmaması büyük önem taşır. İdeal bir sahur menüsü, bedenin ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılayacak, aynı zamanda gün içerisinde su ihtiyacını minimize edecek şekilde dengeli ve özenle seçilmiş besinlerden oluşmalıdır. Bu bağlamda, sahurda tüketilebilecek hem tok tutucu hem de susuzluk hissini azaltıcı besinlerin seçimi, oruç tutan bireyler için günün daha rahat ve sağlıklı geçmesini sağlayacak bir adımdır. Peki sahurda tok tutan besinler nelerdir? Sahurda ne yenir?