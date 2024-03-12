SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Fotohaberleri

RAMAZAN İBADETLERİ 2024! Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler! Ramazan ayı okunacak dualar

İslam aleminin en kutsal zamanlarından biri olan Ramazan ayı, müminler için manevi bir yolculuğa dönüşürken, ilk 10 günü ayrı bir önem taşıyor. Bu günlerde yapılan ibadetlerin mükafatı diğer aylara nazaran daha büyük olurken, müminler bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için dualarını eksik etmiyorlar. Peki Ramazan'da ilk 10 gün okunacak dualar, Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 16:05 Güncelleme 14 Mart 2024, 13:36
RAMAZAN İBADETLERİ 2024! Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler! Ramazan ayı okunacak dualar 1

Dünya genelinde milyonlarca Müslüman'ın yüreklerini aydınlatan Ramazan ayı, bereketi ve manevi yoğunluğuyla bir kez daha kapımızı çaldı. İslam takvimine göre her yıl bir ay boyunca tutulan oruçlar, kılınan namazlar ve yapılan ibadetlerle Ramazan ayı, ruhun arınma ve yücelme mevsimi olarak nitelendiriliyor. Ramazan ayı, sadece açlık ve susuzluk hissetmenin ötesinde, nefsi terbiye etme, sabır ve tahammül duygularını geliştirme, merhamet ve şefkat duygularını pekiştirme ayıdır. Bu kutsal ayda, Müslümanlar oruç tutarak Allah'a yakınlaşmayı, günahlarından arınmayı ve manevi bir yükseliş yaşamayı amaçlar. Peki Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler nelerdir?

RAMAZAN İBADETLERİ 2024! Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler! Ramazan ayı okunacak dualar 2

Ramazan ayı, ibadet mevsimidir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur ve günahlar bağışlanır. Müslümanlar, bu ayın her dakikasını sevabını çoğaltıp günahını azaltmak için sarf etmelidir.

RAMAZAN İBADETLERİ 2024! Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler! Ramazan ayı okunacak dualar 3

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olmak üzere kendisinde Kur'an indirilen ayıdır…'' (Bakara, 2/185)

SON DAKİKA