Kan vermek orucu bozar mı? Kan aldırınca oruç bozulur mu? Diyanet duyurdu

Ramazan ayı, Müslümanların maneviyatını güçlendirdiği, sabır ve şefkat duygularının yoğunlaştığı kutsal bir dönemdir. Bu ayda yapılan her iyilik, kat kat sevap olarak kabul edilir. Bu bağlamda, kan bağışı yapmak, ihtiyaç sahiplerine hayat kurtarıcı bir yardım etmenin yanı sıra, manevi bir tatmin de sağlar. Ancak oruç tutarken kan bağışı yapmanın orucu bozup bozmayacağı, birçok kişinin aklına takılan bir sorudur. Uzmanlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, oruçluyken kan vermek orucu bozmaz. Zira, orucu bozan eylemler arasında kan vermek yer almaz. Orucun bozulması için ağızdan alınan besinler, kusmak veya cinsel ilişki gibi fiziksel eylemlerin gerçekleşmesi gerekiyor.