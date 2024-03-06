Gurbet Laçin'in 33 yıllık kardeş hasreti son buldu! Hikayeleri herkesin yüreğini dağlamıştı! Müge Anlı müjdeledi: DNA testine bile gerek yok

2

Gurbet, "Annem ve babam ayrılmıştı. Bizi babama bırakmıştı annem. Babam da bana ve kardeşlerimle ilgilenmezdi. Ruziye haricinde bir erkek kardeşim daha vardı. İki kardeşime de ben bakmaya çalışırdım. Komşularımız bize yemek getirirse karnımız doyardı. Erkek kardeşime bakkal poşetlerinden bebek bezi yapmaya çalışırdım.