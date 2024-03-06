Gurbet Laçin'in 33 yıllık kardeş hasreti son buldu! Hikayeleri herkesin yüreğini dağlamıştı! Müge Anlı müjdeledi: DNA testine bile gerek yok

Müge Anlı Tatlı Sert programına başvuran Gurbet Laçin, Bursa'da 4 yaşındayken 1991 yılında kaçırılan kardeşi Ruziye'yi arıyordu. Abla Gurbet, Ruziye'yi Kıvırcık Fatoş lakaplı bir kadınının kaçırmış olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti.
Gurbet, "Annem ve babam ayrılmıştı. Bizi babama bırakmıştı annem. Babam da bana ve kardeşlerimle ilgilenmezdi. Ruziye haricinde bir erkek kardeşim daha vardı. İki kardeşime de ben bakmaya çalışırdım. Komşularımız bize yemek getirirse karnımız doyardı. Erkek kardeşime bakkal poşetlerinden bebek bezi yapmaya çalışırdım.
Sonra bir gün halam bize geldi ben henüz 4 yaşlarındaydım. Kız kardeşimi alıp götürdü. Kendi komşusu olan Kıvırcık Fatoş lakaplı bir kadına kız kardeşimi evlatlık verdi.