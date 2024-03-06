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Gurbet Laçin'in 33 yıllık kardeş hasreti son buldu! Hikayeleri herkesin yüreğini dağlamıştı! Müge Anlı müjdeledi: DNA testine bile gerek yok

Gurbet Laçin, 33 yıl önce kaçırılan kardeşini aramak için Müge Anlı stüdyolarına gelmişti. Müge Anlı'da Gurbet Laçin'in 33 yıllık kardeş hasreti bitti. Programın 6 Mart tarihli yayınında Müge Anlı, Gurbet'e Kıvırcık Fatoş'un vefat ettiğini ancak kız kardeşi Ruziye'yi bulduğunu açıkladı. İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Ruziye'nin evli ve 1 kız çocuk annesi olduğu öğrenildi. Kardeşiyle yıllar sonra görüşen Gurbet, heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 12:16 Güncelleme 06 Mart 2024, 12:32
Gurbet Laçin’in 33 yıllık kardeş hasreti son buldu! Hikayeleri herkesin yüreğini dağlamıştı! Müge Anlı müjdeledi: DNA testine bile gerek yok 1

Müge Anlı Tatlı Sert programına başvuran Gurbet Laçin, Bursa'da 4 yaşındayken 1991 yılında kaçırılan kardeşi Ruziye'yi arıyordu. Abla Gurbet, Ruziye'yi Kıvırcık Fatoş lakaplı bir kadınının kaçırmış olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti.

Gurbet Laçin’in 33 yıllık kardeş hasreti son buldu! Hikayeleri herkesin yüreğini dağlamıştı! Müge Anlı müjdeledi: DNA testine bile gerek yok 2

Gurbet, "Annem ve babam ayrılmıştı. Bizi babama bırakmıştı annem. Babam da bana ve kardeşlerimle ilgilenmezdi. Ruziye haricinde bir erkek kardeşim daha vardı. İki kardeşime de ben bakmaya çalışırdım. Komşularımız bize yemek getirirse karnımız doyardı. Erkek kardeşime bakkal poşetlerinden bebek bezi yapmaya çalışırdım.

Gurbet Laçin’in 33 yıllık kardeş hasreti son buldu! Hikayeleri herkesin yüreğini dağlamıştı! Müge Anlı müjdeledi: DNA testine bile gerek yok 3

Sonra bir gün halam bize geldi ben henüz 4 yaşlarındaydım. Kız kardeşimi alıp götürdü. Kendi komşusu olan Kıvırcık Fatoş lakaplı bir kadına kız kardeşimi evlatlık verdi.

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