Evde teravih namazı kılınışı... Teravih namazı nasıl kılınır, kaç saat sürer? Teravih namazı yatsıyla birlikte toplam kaç rekat kılınır?

1 Ramazan ayı, manevi atmosferi ve bereketi ile müminleri kucaklayan bir zaman dilimidir. Bu özel ayda, oruç tutmanın yanı sıra, farklı ibadetler de ruhun arınmasına ve yücelmesine katkıda bulunur. Teravih namazı da bu manevi yükselişte önemli bir rol oynar. Teravih namazı, Ramazan ayına özgü, geceleyin kılınan bir namazdır. "Rahatlatmak" anlamına gelen teravih, farz namazlardan sonra sünnet olarak kılınır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) teravih namazını cemaatle kılmış ve teşvik etmiştir. Peki teravih namazı nasıl kılınır, kaç saat sürer? Teravih namazı yatsıyla birlikte toplam kaç rekat kılınır? Evde teravih namazı kılınışı...

2 TERAVİH ANLAMI NEDİR? ▪ Teravih, Arapça tervîha kelimesinin çoğulu olup "rahatlatmak, dinlendirmek" gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rek'atının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan terâvih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nâfile namazın adı olmuştur.