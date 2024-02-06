En güzel resimli Miraç Kandili mesajları! Sevdiklerine hemen yolla! Güncel kandil mesajları...

Miraç Kandili, İslam inancında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in semaya yükseldiği ve Yüce Allah'la buluştuğu gece olarak bilinir. Bu gecede, Müslümanlar ibadetlerini artırır, dua ve niyazlarda bulunurlar. Miraç, sadece fiziksel bir yükselişi değil, aynı zamanda manevi bir yükselişi de simgeler. Bu özel gece, müminlere Allah'a olan yakınlıklarını artırma ve ruhani bir yolculuğa çıkma fırsatı sunar. İşte en güzel resimli Miraç Kandili mesajları...