1 Elazığ ve çevre ilçelerinde yaşayan binlerce kişi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerini araştırıyor. 2024 yılına ait imsakiye bilgileri, Elazığ'da iftar saatlerini öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. İşte, 30 günlük iftar saatleri ve imsakiye bilgileri...

2 ELAZIĞ İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024 TIKLAYINIZ ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR? Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.



Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387).



Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.