E-Devlet Emeklilik Başvurusu Online Nasıl Yapılır, Ne Zaman, Kaç Günde Sonuçlanır?

Emekli olmak isteyenler bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartları yerine getirenler, maaş almaya başlayabilirler. Günümüzde teknoloji çok gelişti. Bu sayede, e-Devlet sistemi sayesinde birçok işlemi evden yapabiliyoruz. Emeklilik başvurusu da bunlardan biri. Peki e-devlet emeklilik başvurusu online nasıl yapılır, ne zaman, kaç günde sonuçlanır? İşte tüm detaylar...