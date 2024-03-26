Emekli olmak isteyenler bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartları yerine getirenler, maaş almaya başlayabilirler. Günümüzde teknoloji çok gelişti. Bu sayede, e-Devlet sistemi sayesinde birçok işlemi evden yapabiliyoruz. Emeklilik başvurusu da bunlardan biri. Peki e-devlet emeklilik başvurusu online nasıl yapılır, ne zaman, kaç günde sonuçlanır? İşte tüm detaylar...
SGK üzerinden yapılan başvurular artık e-Devlet ile birleşti. Böylece, emekli olmak isteyenler internet üzerinden kolayca başvurabilirler. Emekli olma şartlarını taşıyanlar, e-Devlet şifresi ile sisteme girip, menüden başvuru yapabilirler.
Emeklilik için başvuru tarihi çok önemlidir. Çünkü, emeklilik aylığınız bu tarihe göre bağlanır. Bu yüzden geç kalmamak lazım. Başvuru, SGK bürolarına giderek veya e-Devlet üzerinden yapılabilir. e-Devlet sitesine girip, emeklilik başvurusu yazmak yeterli.
E-Devlet'te, Gelir ve Aylık Talep Belgesi için SGK linkine tıkladıktan sonra, yeni başvuru linkine tıklayıp online başvurunuzu yapabilirsiniz.