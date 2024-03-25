Deprem mi oldu? 25 Mart 2024 az önce nerede kaç büyüklüğünde deprem mi oldu? Son depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi listesi!

Son depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi listesi: Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla, deprem riski taşıyan aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle, sıkça depremlerin yaşandığı bir ülke konumundadır. 25 Mart 2024 tarihinde yaşanan son deprem, ülkenin bu doğal gerçekliğiyle bir kez daha yüzleşmesine neden olmuş, vatandaşların ve yetkililerin dikkatini bir kez daha deprem hazırlığı ve önlemleri konusuna çekmiştir. Türkiye'deki depremler, sadece anlık zararlara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda uzun vadeli sosyoekonomik etkilere de sahiptir. Bu nedenle, depremler ve onların getirdiği riskler, ülkenin gündeminden düşmeyen, halkın ve devletin sürekli olarak üzerinde durması gereken önemli konular arasında yer almaktadır. 25 Mart 2024 az önce nerede kaç büyüklüğünde deprem mi oldu?