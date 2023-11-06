Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak! Babası dilekçe verdi: Huzurumuz kalmadı

2009 yılında kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldüren vahşice öldüren Cem Garipoğlu, uzun süre firari olarak arandıktan sonra avukatı tarafından polise teslim edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Garipoğlu, 2014'te intihar ederek hayatına son verdi. Cem Garipoğlu'nun ölmediğine dair iddiaların ardından Karabulut ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını talep etti. Ancak bu taplep, savcılık ve mahkeme tarafından kabul görmedi. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, savcılığa dilekçe verdi. Gariboğlu, oğlunun mezarının açılması ve DNA eşleştirmesi talebinde bulundu. İşte detaylar...