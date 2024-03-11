Bugün sahura ne zaman kalkılacak? Sahur ve İftar Saatleri (81 il tüm liste) Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük

Ramazan ayı tüm bereketiyle geldi çattı! "Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan üstündür" anlayışıyla milyonlarca Müslüman 11 Mart Pazartesi günü ilk sahuruna kalktı. Peki, hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak? İftar ve sahur saatleri belli oldu mu? Tüm iller için 30 günlük iftar ve sahur saatlerini öğrenmek ve Ramazan'a dair her şeye hakim olmak için haberimizi okumaya devam edin!