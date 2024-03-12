Aksaray İftar Vakti (İmsakiye) - Aksaray İftar Saati 2024, Diyanet Sahur Saatleri, İmsak, Teravih Saat Kaçta Başlıyor?

2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar için iftar ve sahur saatlerini belirlemek önemli bir husus haline gelmiştir. Bu bilgilerin güvenilir bir biçimde sunulması, Ramazan ibadetlerini yerine getirenler için büyük önem taşır. Peki, Aksaray'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte konu hakkında detaylar...

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AKSARAY İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024 TIKLAYINIZ

ORUÇ NE DEMEKTİR?

Oruç Farsça'daki rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça'sı savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça'da "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek" anlamında kullanılır.

İMSAK NE DEMEKTİR?

Fıkıh terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. İmsak, Arapça'da, "kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir.

Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.