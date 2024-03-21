1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler? 1.20 ilk evim konut kredisi haberi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamuoyuyla paylaştığı, %1.20 faizli konut kredisi kampanyası, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini destekleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu özel teşvik, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında geliştirilmiş olup, özellikle ev sahibi olmak isteyen ancak ekonomik şartlar nedeniyle bu hayalini ertelemek zorunda kalan bireyleri hedefliyor. Peki 1.20 ilk evim konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartları neler?