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1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler? 1.20 ilk evim konut kredisi haberi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamuoyuyla paylaştığı, %1.20 faizli konut kredisi kampanyası, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini destekleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu özel teşvik, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında geliştirilmiş olup, özellikle ev sahibi olmak isteyen ancak ekonomik şartlar nedeniyle bu hayalini ertelemek zorunda kalan bireyleri hedefliyor. Peki 1.20 ilk evim konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartları neler?

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 17:50 Güncelleme 21 Mart 2024, 17:47
1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler? 1.20 ilk evim konut kredisi haberi 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler, kampanyanın detaylarına ve başvuru sürecine çevrildi. Yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi beklenen 1.20 faizli konut kredisi, ev sahibi olmayı hayal eden milyonlar için büyük bir kolaylık sunacak.

1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler? 1.20 ilk evim konut kredisi haberi 2

Düşük Faizli Konut Kredisi Son Durumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut sahipliğini teşvik edecek bu programın detaylarını paylaştı. Katılım finans ve kalkınma bankacılığının da dahil olduğu bu plan, konut arzını artırarak, ilk konut edinimi için güçlü teşvikler sağlamayı hedefliyor.

1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler? 1.20 ilk evim konut kredisi haberi 3

Konut Sahibi Olmayı Teşvik Edecek Düzenleme

Yapılan açıklamalar, ilk evini alacak vatandaşlara yönelik ciddi bir destek ve teşvik programının hayata geçirileceğini gösteriyor. Bu program kapsamında, katılım finans prensipleri doğrultusunda, konut edinimi daha erişilebilir hale getirilecek.

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