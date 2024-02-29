Transferin gözdesi Szymanski! Bonservis bedeli belli oldu

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli ekibin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Ligin ilk yarısında olağanüstü performansıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en etkili oyuncularından birisi olan yıldız isim, son dönemde düşüş yaşıyor. Buna rağmen Avrupa'dan birçok takımı da peşine takan Sebastian Szymanski'nin yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…