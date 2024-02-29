Transferin gözdesi Szymanski! Bonservis bedeli belli oldu

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli ekibin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Ligin ilk yarısında olağanüstü performansıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en etkili oyuncularından birisi olan yıldız isim, son dönemde düşüş yaşıyor. Buna rağmen Avrupa'dan birçok takımı da peşine takan Sebastian Szymanski'nin yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…
Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Kariyerine Polonya'da başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, en etkileyici dönemini Fenerbahçe'de geçiriyor.
İsmail Kartal yönetiminde sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezi haline gelen Sebastian Szymanski, şu ana kadar 41 resmi maçta görev aldı.