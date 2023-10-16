1 SERKAN KORKMAZ – TEK EKSİK SAĞ BEK Büyük zaferde payı olan herkesi ayakta alkışlıyorum. Dile kolay art arda üçüncü kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finallere kaldık.

Maçın teknik analizini yapmak çok yersiz olsa da küçücük bir cümlem var. Hırvatistan deplasmanıyla içeride Letonya maçının 11'leri bu kadar birbirine benzememeliydi. Skora bakan maçı izlememiş birisi belki rahat bir galibiyet olduğunu düşünebilir ama aslında çok zordu.

2 Montella, Hırvatistan deplasmanı ve bu maçla beraber rüştünü ispatlamakla kalmadı önümüzde oynayacağımız Almanya hazırlık maçına dair de umutlandırdı.

Belki de en çok Almanya'da yaşayan Türkler için seviniyorum. Ay-yıldızlı formayı yerinde destekleme ayrıcalığına sahip olacaklar. Üstelik kasım ayının ortasında bu büyük zaferi kutlamak için Almanya ile yapılacak bir de özel maç olması onların keyfini bir kat daha fazla artırıyor olsa gerek.