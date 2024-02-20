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Okan Buruk'tan geçilmesi zor seri! Fatih Terim'i geride bıraktı

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Fatih Terim ile birlikte çalışan Okan Buruk hocasının ayak izlerini takip ediyor! Galatasaray'daki teknik direktörlüğünün ilk yılında şampiyonluğa uzanan ve tarihi seriye imza atan Okan Buruk bu kez Terim'in rekorunu kırdı.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 00:11 Güncelleme 20 Şubat 2024, 00:20
Okan Buruk’tan geçilmesi zor seri! Fatih Terim’i geride bıraktı 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 69'a yükseltti. Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin dün Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.

Okan Buruk’tan geçilmesi zor seri! Fatih Terim’i geride bıraktı 2

Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.

Okan Buruk’tan geçilmesi zor seri! Fatih Terim’i geride bıraktı 3

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'deki yenilmezlik serisi de 14 maça çıktı. Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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