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Kadıköy 'Fatih'i! Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a puan kaybetti

Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.Fenerbahçe'nin gollerini Tadic ve Dzeko atarken, Alanyaspor'un gollerini Agusto kaydetti. Fatih Tekke geçen sezon İstanbulspor'un başındaykende Kadıköy'den 3-3 eşitlikle ayrılmıştı ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında ağır yara vermişti.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 20:51 Güncelleme 11 Şubat 2024, 20:53
Kadıköy ’Fatih’i! Fenerbahçe evinde Alanyaspor’a puan kaybetti 1

Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Kadıköy ’Fatih’i! Fenerbahçe evinde Alanyaspor’a puan kaybetti 2

Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Kadıköy ’Fatih’i! Fenerbahçe evinde Alanyaspor’a puan kaybetti 3

Fenerbahçe'nin gollerini Tadic ve Dzeko atarken, Alanyaspor'un gollerini Agusto kaydetti.

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