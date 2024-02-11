Kadıköy 'Fatih'i! Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a puan kaybetti

Süper Lig'in 25.haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.Fenerbahçe'nin gollerini Tadic ve Dzeko atarken, Alanyaspor'un gollerini Agusto kaydetti. Fatih Tekke geçen sezon İstanbulspor'un başındaykende Kadıköy'den 3-3 eşitlikle ayrılmıştı ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında ağır yara vermişti.