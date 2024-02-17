İsmail Kartal'dan 3 yıldıza kesik! İşte Fenerbahçe'nin Rizespor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta liderliği ezeli rakibine devreden Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek yeniden zirveyi ele geçirmek istiyor. Sarı Kanarya, kazanıp, Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, 17 Şubat Cumartesi saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanla 6. sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'a karşı 2 puan kaybederek liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışına devam etmek istiyor.