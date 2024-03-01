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Galatasaraylı yıldıza sert eleştiri! "Ruhsuz"

Son dakika Galatasaray haberleri | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. Takvim yazarı Levent Tüzemen maçı değerlendirirken sarı kırmızılı yıldıza sert eleştirilerde bulundu. İşte o yazı...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 10:17 Güncelleme 01 Mart 2024, 10:17
Galatasaraylı yıldıza sert eleştiri! Ruhsuz 1

LEVENT TÜZEMEN - YAKIŞMADI...

Gülme komşuna gelir başına. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti. Tribünlerde bir lig maçındaki kadar taraftar kalabalığı vardı.

Galatasaraylı yıldıza sert eleştiri! Ruhsuz 2

Ama Okan hoca, kadro seçiminde ciddiyeti elden bırakınca Galatasaray, sıradan bir futbol oynadı. Karagümrüklü oyuncuların futbol aklı, pas kalitesi, savunma anlayışı ve hücuma çıkış becerisi çok mükemmeldi.

Galatasaraylı yıldıza sert eleştiri! Ruhsuz 3

Özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın oyun lideri bile yoktu. Her futbolcu kafasına göre takıldı, final paslarında uyum yoktu.

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