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GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'a 'Blas' topçu! İşte sözleşme süresi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da, Sparta Prag karşısında alınan 4-1'lik yenilgi moralleri bozdu. Avrupa'da final hedefleyen sarı kırmızılılar, böylelikle henüz şubat ayında turnuvaya veda etmiş oldu. Gelecek sezon için yine iddialı bir takım oluşturmak isteyen Aslan, kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar Fransa'dan sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte o isim ve A Spor'un duyurduğu transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 14:40 Güncelleme 24 Şubat 2024, 14:40
GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’a ’Blas’ topçu! İşte sözleşme süresi 1

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag takımına deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’a ’Blas’ topçu! İşte sözleşme süresi 2

Sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından gözünü Süper Lig'e çevirdi. Cimbom, Prag maçı sonrası hedefini lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonluğu olarak belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’a ’Blas’ topçu! İşte sözleşme süresi 3

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puanla önünde yer alıyor. 26 hafta sonunda 69 puanı bulunan sarı kırmızılılar bu sezon ligde 22 galibiyet elde etti.

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