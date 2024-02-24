UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag takımına deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti.
Sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından gözünü Süper Lig'e çevirdi. Cimbom, Prag maçı sonrası hedefini lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonluğu olarak belirledi.
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puanla önünde yer alıyor. 26 hafta sonunda 69 puanı bulunan sarı kırmızılılar bu sezon ligde 22 galibiyet elde etti.