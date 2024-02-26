Galatasaray evinde seriyi sürdürdü! Antalyaspor'u da geçtiler

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip mnaçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray iç sahasa 14'te 14 yapmış oldu.Galatasaray'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu atarken, konuk ekibin golünü van de Streek kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray 72 puanla haftayı zirvede kapattı. Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.