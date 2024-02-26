PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Fotohaberleri

Galatasaray evinde seriyi sürdürdü! Antalyaspor'u da geçtiler

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip mnaçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray iç sahasa 14'te 14 yapmış oldu.Galatasaray'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu atarken, konuk ekibin golünü van de Streek kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray 72 puanla haftayı zirvede kapattı. Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 21:40 Güncelleme 26 Şubat 2024, 21:43
Galatasaray evinde seriyi sürdürdü! Antalyaspor’u da geçtiler 1

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Galatasaray evinde seriyi sürdürdü! Antalyaspor’u da geçtiler 2

Sarı kırmızılı ekip mnaçtan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray iç sahasa 14'te 14 yapmış oldu.

Galatasaray evinde seriyi sürdürdü! Antalyaspor’u da geçtiler 3

Galatasaray'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu atarken, konuk ekibin golünü van de Streek kaydetti.

SON DAKİKA