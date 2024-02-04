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Galatasaray dünya devlerinin elinden alacak! Yıldız isim Aslan oluyor

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile nefes nefese bir şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray'da gündem transfer. Sarı kırmızılı ekip şimdiden önümüzdeki sezonu düşünmeye başladı.Orta sahanın ofansif tarafı için bir takviye düşününen Galatasaray dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 00:51 Güncelleme 04 Şubat 2024, 00:54
Galatasaray dünya devlerinin elinden alacak! Yıldız isim Aslan oluyor 1

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile nefes nefese bir şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray'da gündem transfer.

Galatasarayda transfer bitmedi! Fırsat transferi kapıda
Galatasaray'da transfer bitmedi! Fırsat transferi kapıda

Galatasaray dünya devlerinin elinden alacak! Yıldız isim Aslan oluyor 2

Sarı kırmızılı ekip şimdiden önümüzdeki sezonu düşünmeye başladı.

Galatasaraya dünyaca ünlü maestro!
Galatasaray'a dünyaca ünlü maestro!

Galatasaray dünya devlerinin elinden alacak! Yıldız isim Aslan oluyor 3

Orta sahanın ofansif tarafı için bir takviye düşününen Galatasaray dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü.

Galatasaray Samsunu ilk 11 dakikadaki 2 golle yıktı... Maç fazlası ile liderliği aldı
Galatasaray Samsun'u ilk 11 dakikadaki 2 golle yıktı... Maç fazlası ile liderliği aldı

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