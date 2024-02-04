Galatasaray dünya devlerinin elinden alacak! Yıldız isim Aslan oluyor

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile nefes nefese bir şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray'da gündem transfer. Sarı kırmızılı ekip şimdiden önümüzdeki sezonu düşünmeye başladı.Orta sahanın ofansif tarafı için bir takviye düşününen Galatasaray dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü.