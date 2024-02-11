Fenerbahçe'den Inter'e transfer çalımı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerden gündem yaratan bir hamle geldi. Kanarya, İtalyan devi Inter'in transfer etmek için uğraş verdiği o ismin peşine düştü. İşte detaylar...