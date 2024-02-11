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Fenerbahçe'den Inter'e transfer çalımı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de sezon sonu için transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerden gündem yaratan bir hamle geldi. Kanarya, İtalyan devi Inter'in transfer etmek için uğraş verdiği o ismin peşine düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 16:04 Güncelleme 11 Şubat 2024, 16:04
Fenerbahçe’den Inter’e transfer çalımı! 1

Devre arası transfer dönemi cuma günü kapandı ancak transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe’den Inter’e transfer çalımı! 2

Fenerbahçe için İtalyan basınından bir iddia daha ortaya atıldı ve sarı-lacivertlilerin sezon sonu için çalışmalara başladığı belirtildi.

Fenerbahçe’den Inter’e transfer çalımı! 3

Operasyona şimdiden başlayan Kanarya'da öncelik forvet hattına verildi.

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