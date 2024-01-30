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Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Taraftar çok üzülecek

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarşında olan Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı lacivertli ekip devre arasında Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda kattı.Fenerbahçe'de ise bir yandan da gündem gidecek oyuncular. Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 00:56 Güncelleme 30 Ocak 2024, 00:58
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Taraftar çok üzülecek 1

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarşında olan Fenerbahçe'de gündem transfer.

Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Taraftar çok üzülecek 2

Sarı lacivertli ekip devre arasında Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda kattı.

Fenerbahçe’de ayrılık kapıda! Taraftar çok üzülecek 3

Fenerbahçe'de ise bir yandan da gündem gidecek oyuncular.

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