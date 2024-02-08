SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Fotohaberleri

Beşiktaş'ta James Rodriguez sesleri! İşte transferdeki son durum

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bir süredir James Rodriguez ile ilgilenen siyah beyazlılara müjdeli haber geldi. İşte dünya yıldızı futbolcunun transferindeki son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 14:40 Güncelleme 08 Şubat 2024, 14:40
Beşiktaş’ta James Rodriguez sesleri! İşte transferdeki son durum 1

Adı son zamanlarda Beşiktaş ile anılan James Rodriguez cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’ta James Rodriguez sesleri! İşte transferdeki son durum 2

TAKIMDAN AYRILDI

Marca'da yer alan habere göre James Rodriguez, Sao Paulo teknik direktörü Thiago Carpini ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Avrupada Semih Kılıçsoy rüzgarı! Konuşulan bonservis dudak uçuklattı
Avrupa'da Semih Kılıçsoy rüzgarı! Konuşulan bonservis dudak uçuklattı

Beşiktaş’ta James Rodriguez sesleri! İşte transferdeki son durum 3

Konuyla ilgili açıklama yapan Thiago Carpini şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte geçirdiğimiz süre kısa oldu. Sezon öncesi yaptığımız testlerde baldırında küçük bir sakatlığa rastladık. Zaten Milli Takım'da da bu sakatlığı yaşamıştı ve bir an önce forma giymesi için onunla ilgilenmeye başladık ama kendisi takımdan ayrılmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Süreci doğru takip etmekte fayda var, bu teknik bir karar değil, kulüp kararı değildi. Bu onun kararıydı."

SON DAKİKA