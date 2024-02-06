Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy attığı gollerle dikkat çekiyor. Siyah beyazlılarda forma giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiren genç yıldız, taraftarların da sevgilisi oldu.
Ligdeki son 7 maçında 7. golünü kaydeden Semih, SiyahBeyazlılar'ın en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Genç futbolcu; Hatayspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarında 1'er, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 2'şer kez ağları havalandırdı. Semih Kılıçsoy, bu sezon Avrupa'nın en büyük 15 liginde kendi yaş kategorisinde en çok gol atan oyuncu konumunda.
Genç Semih, 11 maçta 7 gol atarken 1 de asiste imza attı. Trabzonspor filelerine 2 gol bırakan Semih, maçtan sonra yaptığı açıklamada en büyük hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu sözlerine eklemişti.