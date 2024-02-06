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Avrupa'da Semih Kılıçsoy rüzgarı! Konuşulan bonservis dudak uçuklattı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Semih Klıçsoy, son olarak oynanan Trabzonspor derbisinde de attığı iki golle takımına 3 puanı getirmişti. Beşiktaş'ın 'elimizde tutamayız' açıklamasının ardından ünlü menajerler transfer için konuşulan rakamları duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 11:35 Güncelleme 06 Şubat 2024, 11:35
Avrupa’da Semih Kılıçsoy rüzgarı! Konuşulan bonservis dudak uçuklattı 1

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy attığı gollerle dikkat çekiyor. Siyah beyazlılarda forma giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiren genç yıldız, taraftarların da sevgilisi oldu.

Avrupa’da Semih Kılıçsoy rüzgarı! Konuşulan bonservis dudak uçuklattı 2

Ligdeki son 7 maçında 7. golünü kaydeden Semih, SiyahBeyazlılar'ın en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Genç futbolcu; Hatayspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarında 1'er, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 2'şer kez ağları havalandırdı. Semih Kılıçsoy, bu sezon Avrupa'nın en büyük 15 liginde kendi yaş kategorisinde en çok gol atan oyuncu konumunda.

Avrupa’da Semih Kılıçsoy rüzgarı! Konuşulan bonservis dudak uçuklattı 3

Genç Semih, 11 maçta 7 gol atarken 1 de asiste imza attı. Trabzonspor filelerine 2 gol bırakan Semih, maçtan sonra yaptığı açıklamada en büyük hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu sözlerine eklemişti.

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